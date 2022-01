Chelsea : Kai Havertz im Pech: Fingerbruch nach Torjubel

In der fünften Minute nutzte Chelsea eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Spurs. Marcos Alonso setzte Kai Havertz im Anschluss in Szene. Der ehemalige Leverkusener ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte eiskalt.

Auf die Freude folgte aber gleich der Schmerz. Als der Angreifer seinen rechten Handschuh auszog, war zu erkennen, wie der kleine Finger der rechten Hand unnatürlich abstand.