Chelsea : Kai Havertz nimmt sich in die Pflicht: "Es gibt keine Ausreden"

Den Zuwachs an absolutem Starpotenzial, den sich der FC Chelsea von Kai Havertz erhoffte, liefert der deutsche Nationalspieler bislang nicht. Nun packt er sich selbst an der Ehre.

Mit einer fixen Ablöse von 80 Millionen Euro, die mittels Bonuszahlung dreistellig werden kann, war Kai Havertz im Sommer vorigen Jahres der teuerste Spielertransfer der Welt. Entsprechend hoch sind die Ansprüche, die der FC Chelsea an ihn stellt. Den Forderungen gerecht wurde er bisher aber nur in seltenen Fällen.

"Corona ist jetzt vorbei, ich fühle mich gut", wird Havertz vom MIRROR zitiert. "Ich hatte in den letzten Wochen eine kleine Verletzung, aber jetzt ist es an der Zeit, gut zu spielen. Ich muss mein Spiel verbessern. Es ist nicht einfach für mich gewesen, aber es gibt keine Ausreden."

Zwölf Torbeteiligungen in 30 Pflichtspielen sind für den gebürtigen Aachener ein allenfalls zufriedenstellender Wert. Wenn man aber bedenkt, dass Havertz sich erst noch an die neuen Lebensumstände sowie den Fußball in der Premier League gewöhnen musste, sind die Zahlen aber doch ordentlich.