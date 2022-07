Premier League Kalidou Koulibaly kündigt Wechsel zum FC Chelsea an – Napoli-Coach kämpft vergebens

Der nächste Dominostein dieses Transfersommers ist gefallen. Der FC Chelsea findet seinen ersten Innenverteidiger und nimmt in Kürze Kalidou Koulibaly unter Vertrag. Beim SSC Neapel wirbt man vergeblich um einen Verbleib.

Der FC Chelsea schließt eine Teilbaustelle in der Innenverteidigung. Der französische Journalist Romain Collet-Gaudin zitiert Kalidou Koulibaly, angesprochen auf einen möglichen Wechsel in den Westen Londons, mit folgenden Worten: "Ich werde das später bestätigen, aber es befindet sich auf einem guten Weg." Mehr Bestätigung geht fast nicht.

Im Detail stellt sich Koulibalys Transfer zu den Blues folgendermaßen dar: In Italien sind sich inzwischen alle einig, dass der Deal beschlossene Sache ist. Chelsea überweist an den SSC Neapel eine Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro, Koulibaly erhält im Gegenzug einen Vertrag über fünf Jahre, der ihm ein stattliches Netto-Jahresgehalt von zehn Millionen Euro einbringen soll.