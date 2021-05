Chelsea : Kampf um Jadon Sancho: Chelseas Vorteil gegenüber Manchester United

Nach Informationen der Boulevardzeitung THE SUN sind die Londoner bereit, für den englischen Nationalspieler die Geldbörse weit zu öffnen. Ein Angebot über umgerechnet knapp 93 Millionen Euro werde vorbereitet.

United-Coach Ole Gunnar Solskjaer würde Sancho gerne unter Vertrag neben. Aber auch Chelsea-Trainer Thomas Tuchel ist der Zeitung zufolge ein großer Fan des schnellen Flügelstürmers.

Chelseas Vorteil im Kampf mit United um Jadon Sancho

Was Chelsea im Transfer-Kampf mit United helfen könnte: Jadon Sancho war in der Kindheit ein Fan der Londoner. Mit einem Wechsel zu Chelsea wäre Sancho, der in London geboren wurde und aufwuchs, zudem näher an Freunde und Familie als in Manchester.