Kaufrausch geht weiter: Chelsea will bei Pep Guardiola wildern

Cole Palmer glänzt zuletzt für Manchester City

Cole Palmer kommt in der aktuellen Saison in der Premier League nur auf einen Kurzeinsatz, glänzte aber im englischen Superpokal und dem UEFA-Supercup. In beiden Partien steuerte der englische U21-Nationalspieler jeweils einen Treffer bei. Pep Guardiola (52) lobte den 21-Jährigen in der Folge, gab sich aber unwissend über dessen Zukunft.

"Als ich hier ankam, war ich der Meinung, dass er wegwill. Aber jetzt weiß ich nicht, was passieren wird", sagte der Erfolgscoach des Champions-League-Siegers.

Durch den Abschied von Riyad Mahrez (32, Saudi-Arabien) gebe es nun mehr Chancen auf Spielanteile für Cole Palmer. "Ich glaube nicht, dass es zu einer Leihe kommt. Er bleibt oder wird verkauft."

Manchester holt in Jeremy Doku neue Konkurrenz für Palmer

Mittlerweile hat Manchester auf dem Transfermarkt nachgelegt, das belgische Supertalent Jeremy Doku (21) für 60 Millionen Euro von Stade Rennes verpflichtet und mit einem langfristigen, bis 2028 datierten Vertrag ausgestattet. Doku kommt wie Palmer bevorzugt über die rechte Offensivseite.

Verwendete Quellen

Fabrizio Romano