Teuerster Torhüter der Welt Keeper-Karussell: Wechselt Chelsea-Bankdrücker Kepa in die Serie A?

"Ich weiß, dass Kepa mit der Situation nicht glücklich ist", erklärte Chelsea-Trainer Thomas Tuchel unlängst über seine Nummer zwei. Sollte der Spanier den Klub verlassen wollen, würde der Deutsche ihm keine Steine in den Weg legen. "Es hängt davon ab, was er will", so Tuchel.

Lazio Rom wurde in den vergangenen Monaten als neuer Arbeitgeber für den Ex-Nationalkeeper gehandelt, der hinter Edouard Mendy an der Stamford Bridge nur Ersatz ist. Laut der Gazzetta dello Sport soll sich das Interesse der Römer allerdings abgekühlt haben. Lazio Rom wolle stattdessen Sergio Rico von Paris Saint-Germain verpflichten, so die Sporttageszeitung.

Chefcoach Maurizio Sarri hat seine Pläne nun allerdings offenbar überdacht. Laut RMC Sport zeigt der italienische Hauptstadtklub Interesse an einer Ausleihe. Chelsea würde sich dem Radiosender zufolge gerne von Kepa trennen und soll bereit sein, eine Leihe mit Kaufoption zu vereinbaren.