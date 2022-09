Premier League Kein Farmteam: Neymar-Klub Santos lehnt Chelsea-Angebot ab

App laden Kevin Richau

Redakteur

Berichtet seit 2021 für Fussballeuropa.com über den internationalen Fußball. Sein Schwerpunkt liegt auf der Bundesliga und der Premier League.

Neymars Ausbildungsverein FC Santos hat ein Übernahme-Angebot des neuen Chelsea-Mehrheitseigners abgelehnt - Foto: / Getty Images

Der FC Chelsea will unter dem ehrgeizigen Eigentümer Todd Boehly (48) offenbar ganz neue Wege gehen. In Brasilien suchen die Blues derzeit nach einem passenden Farmteam. Die erste Anfrage resultierte jedoch in einer Absage.

Video zum Thema

Die Londoner traten mit ihrem Vorhaben nach Informationen des London Evening Standard zuallererst an den renommierten FC Santos heran – ohne Erfolg. Der Verein, der Spieler wie Pele (81) oder Neymar Jr. (30) hervorbrachte, wäre für Chelsea ein unschätzbarer Partner auf dem südamerikanischen Markt. Santos will allerdings nicht als Farmteam herhalten. Solche Teams dienen größeren Klubs vorwiegend als Ausbildungsstätte für vielversprechende Talente. In US-amerikanischen Sportarten wie Baseball oder Eishockey sind Farmteams nichts Ungewöhnliches. Auch im Fußball verfügt beispielsweise Red Bull Salzburg mit dem Zweitligaklub FC Liefering über ein Farmteam. Momentan parken Mannschaften wie etwa der FC Bayern oder Borussia Dortmund ihre hoch veranlagten (Jung-) Profis in ihren Reservemannschaften. Da diese nur bis zur dritten Liga aufsteigen dürfen, ist die Förderung der Spieler nur begrenzt möglich.