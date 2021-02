Chelsea : Kepa oder Mendy? Thomas Tuchel mit Klarstellung zur Torhüterfrage

Nachdem Kepa Arrizabalaga überraschenderweise auch in der Premier League das Tor des FC Chelsea hüten durfte, kamen Fragen bezüglich der Torwartposition auf. Thomas Tuchel erstickt die Spekulationen im Keim.

Eigentlich sollte Kepa Arrizabalaga lediglich im FA Cup in Barnsley Spielpraxis erhalten. Dass der Iberer auch am Montagabend im Meisterschaftsspiel gegen Newcastle zwischen den Pfosten des FC Chelsea stehen durfte, sorgte an der Stamford Bridge für Verwunderung. Zudem hielt Kepa noch zweimal die Null.

Bestand wird dies allerdings nicht haben, wie Thomas Tuchel nach der Partie klarmachte: "Edouard ist die Nummer 1, so bleibt es auch. Ich bin sehr glücklich, dass Kepa zum zweiten Mal torlos blieb. Es war der richtige Moment, um ihn den Rhythmus spüren zu lassen und sein Selbstvertrauen aufzubauen."