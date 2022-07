Premier League "Könnte überall glücklich sein": Verlässt Timo Werner den FC Chelsea?

Sein Potenzial deutete Timo Werner nach seinem Wechsel zum FC Chelsea zwar immer wieder an. Nun lässt er aber durchsicken, dass durchaus die Möglichkeit besteht, sich noch in diesem Sommer zu verändern.

Nach seinem über 50 Millionen Euro teuren Wechsel von RB Leipzig in den Westen Londons ist Werner nie wirklich glücklich geworden. Auch unter Trainer Thomas Tuchel ist er in den entscheidenden Phasen nicht auf die erhofften Einsatzzeiten gekommen. Etwas mehr als 2.000 Minuten in allen Wettbewerben sind einfach zu wenig für einen deutschen Nationalspieler, der bei der kommenden Winterweltmeisterschaft in Bestform antreten möchte.

Wie so viele Klubs tourt der FC Chelsea dieser Tage durch die USA, um dort Marketingtermine wahrzunehmen und sich auf die neue Saison vorzubereiten. Am Sonntag fand das erste Testspiel gegen Club America aus Mexiko statt, das mit 2:1 gewonnen wurde – auch dank eines Treffers von Timo Werner.

Das weiß auch Werner, der in der Öffentlichkeit nun durchschimmern lässt, dass er sich durchaus mit einem Wechsel befasst. Während der Promo-Tour in den USA antwortete der 26-Jährige auf die Frage, ob ein klärendes Gespräch mit Tuchel vonnöten sei: "Es ist schwer zu sagen. Ich denke, in vielen Spielen war ich nicht in seinen Gedanken, also versuche ich, das zu ändern."