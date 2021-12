Nachfolger für Pepe Reina ? : Lazio Rom nimmt Chelsea-Keeper Kepa ins Visier

Kepa Arrizabalaga fristet beim FC Chelsea ein Dasein als Ersatzkeeper. In der Serie A winkt dem Spanier dauerhafte Spielzeit.

Lazio Rom interessiert sich italienischen Medienberichten zufolge für eine Verpflichtung von Kepa Arrizabalaga. Der bis heute teuerste Torhüter der Fußball Geschichte (80 Millionen Euro Ablöse beim Wechsel von Athletic Bilbao zu Chelsea im Sommer 2018) könnte laut der Gazzetta dello Sport die Nachfolge von Thomas Strakosha antreten.

Der 26 Jahre alte albanische Nationalspieler steht nur noch bis zum Saisonende in Rom unter Vertrag, unter Maurizio Sarri kommt er derzeit meist nur in der Europa League zum Einsatz. Stammkeeper ist Oldie Pepe Reina, dessen Arbeitspapier in der ewigen Stadt ebenfalls Ende Juni kommenden Jahres ausläuft.