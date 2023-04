Luis Enrique führt weiter Gespräche mit Chelsea – auch Tottenham klopft an

Der FC Chelsea zeigt Interesse an einer Zusammenarbeit mit Luis Enrique. Zuletzt kam es bereits zu Gesprächen zwischen dem Asturier und Verantwortlichen der Londoner. Eine Einigung konnte nicht erzielt werden.

Auch Julian Nagelsmann Kandidat bei Chelsea

Chelsea sucht einen Nachfolger für Graham Potter (47), Frank Lampard heuerte lediglich als Interimscoach an der Stamford Bridge an. Die Vereinslegende soll am Saisonende wieder weichen. Enrique ist laut Mundo Deportivo neben Julian Nagelsmann der Top-Kandidat der Blues.

Zwischen Enrique und Chelsea gibt es weiterhin Kontakt. Bruno Saltor, Mitglied im CFC-Trainerstab, traf sich nach Informationen von Movistar + am Dienstag mit seinem spanischen Landsmann, um eine mögliche Zusammenarbeit ab dem kommenden Sommer zu besprechen.