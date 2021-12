Chelsea : Lukaku-Berater will Malang Sarr in die Serie A bringen

Malang Sarr war 2020 ablösefrei von OGC Nizza an die Stamford Bridge gewechselt und wurde in der Folge an den FC Porto verliehen. Im vergangenen Sommer kehrte er zu Chelsea zurück. Eine große Rolle spielt er unter Thomas Tuchel allerdings nicht. In Premier League und Champions League steht jeweils nur ein Einsatz für ihn zu Buche. Hinzu kommen zwei Partien im EFL Cup.