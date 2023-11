Lukaku gegen Abraham? Roma plant Tausch-Deal mit Chelsea

Die Roma will Romelu Lukaku langfristig an sich binden - Foto: Marco Iacobucci Epp / Shutterstock.com

Romelu Lukaku scheint sich offenbar in Italien pudelwohl zu fühlen. Seit Anfang der Saison ist der Belgier an AS Rom ausgeliehen und liefert seitdem auf höchstem Niveau. In elf Spielen bringt er es bisher auf acht Tore.

Bei seinem Stammverein FC Chelsea lief es hingegen überhaupt nicht, weshalb eine Leihe überhaupt zustande kam. Wie sowohl englische als auch italienische Medien nun berichten, sind die Römer sehr an einer festen Verpflichtung Lukakus interessiert.

Roma will Lukaku um jeden Preis halten

Bereits vor kurzem wurde berichtet, dass Chelsea den 30-Jährigen im kommenden Sommer für eine Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro verkaufen würde und sich mit Lukaku bereits auf eine Trennung geeinigt habe.