Romelu Lukaku riet Jeremy Doku von Wechsel zu Chelsea ab

Jeremy Doku wechselte im vergangenen Monat für rund 60 Millionen Euro von Stade Rennes zu Manchester City, um die Offensive von Pep Guardiola (52) zu bereichern. In der vergangenen Saison erzielte er in der Ligue 1 in 29 Spielen sechs Tore und lieferte zwei Vorlagen.

Doku stand kurz vor Chelsea-Wechsel

Einem Bericht des London Evening Standard zufolge verriet Anderlecht-Akademieleiter Jean Kindermans (59), dass Doku im Alter von 15 Jahren kurz davor stand, zum FC Chelsea zu wechseln, seine Meinung jedoch änderte, nachdem Lukaku ihm in einem Videoanruf davon abgeraten hatte, nach Westlondon zu gehen.

Lukaku mit glückloser Zeit bei Chelsea

Lukaku kam im Alter von 18 Jahren von Anderlecht zum FC Chelsea, konnte sich aber nicht in der ersten Mannschaft etablieren. Er spielte auf Leihbasis bei West Brom und Everton, bevor er im Juli 2014 endgültig zu den Toffees wechselte.