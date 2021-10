Peter Crouch schimpft : "Manchmal träge": Kai Havertz mit Mesut Özil verglichen

Kai Havertz habe eine sehr enttäuschende Leistung gegen Juventus gezeigt, erklärte der ehemalige englische Nationalstürmer im britischen Fernsehen als Experte von BT Sport.

Nicht nur in Sachen Leistung, auch bei der Körpersprache findet Crouch Kritikpunkte an dem deutschen Nationalspieler. "Havertz erinnert mich an Mesut Özil. Manchmal fällt ihm alles leicht und er sieht technisch brillant aus", so der ehemalige Liverpool-Stürmer, "aber er kann auch manchmal faul und träge aussehen."