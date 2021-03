Chelsea : Mason Mount verpasst Xavi-Rekord knapp

Mason Mount war beim klaren 5:0-Erfolg der Three Lions in der WM-Qualifikation einer der besten Briten auf dem Feld. Zwar trug sich der 22-Jährige nicht in die Torschützenliste ein, doch in Sachen Vorlagen war Mount Spitze.

Eine direkte Torvorlage lieferte Mason Mount. Doch damit nicht genug. Die Pässe des Mittelfeldakteurs führten direkt zu acht Torchancen. Eine ähnlich gute Quote hatte letztmals 2008 Xavi Hernandez.

Der ehemalige Mittelfeldregisseur des FC Barcelona erspielte der spanischen Furia Roja laut THE SUN damals neun Chancen und hält damit bis heute den Rekord. Womöglich hätte Mount die lebende Legende übertroffen, Nationaltrainer Gareth Southjgate nahm ihn allerdings nach 45 Spielminuten vom Feld.