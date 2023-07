Mauricio Pochettino will, dass Chelsea-Profis "für den Klub sterben"

Mauricio Pochettino will den FC Chelsea wieder nach oben führen - Foto: Cosmin Iftode / Shutterstock.com

Am vergangenen Montag trat Mauricio Pochettino (51) seinen Dienst als neuer Coach des FC Chelsea an. Mit im Gepäck hatte der Argentinier reichlich Kampfansagen und Versprechungen an die Fans.

Aktuelles Video über den FC Chelsea

Zu Beginn seiner Vorstellung würdigte Pochettino zunächst die Historie seines neuen Vereins. "In den letzten 10, zwölf, 15 Jahren ist Chelsea der größte Klub in England gewesen." Der ehemalige Trainer von Tottenham Hotspur musste daher nicht lange überlegen, bevor er das Angebot annahm, wieder in London tätig zu sein. Pochettino ließ indes durchblicken, dass er sich seiner schweren Aufgabe bei den Blues bewusst ist. "Wir müssen von Anfang an hart arbeiten und den Fans das Gefühl vermitteln, dass die Spieler in den Partien alles hineinwerfen und quasi für den Klub sterben." FC Chelsea: Pochettino verlangt maximalen Einsatz In der Vorsaison hatte der FC Chelsea viel Kredit beim eigenen Anhang verspielt. Trotz zahlreicher Neuzugänge blieb die Mannschaft weit hinter den Erwartungen zurück und belegte beispielsweise in der Premier League nur den zwölften Rang.

Keeper Kepa und Co. verpassten mit dem FC Chelsea einen internationalen Wettbewerb - Foto: MDI / Shutterstock.com