Chelsea : Maurizio Sarri wäre beinahe zu Chelsea zurückgekehrt

Sarri betreute Chelsea in der Saison 2018/19, dann kam es zum vorzeitigen Ausstieg. Sarri heuerte bei Juventus Turin an. Mit den Blues gewann der 62-Jährige während seiner einjährigen Amtszeit immerhin die Europa League.

Aus Italien ist in den letzten Woche zu vernehmen, dass Sarri zum SSC Neapel zurückkehren könnte. Dort steht Gennaro Gattuso in der Kritik, welche nach dem Aus in der Zwischenrunde der Europa League gegen den FC Granada weiter zunehmen wird.