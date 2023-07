Mehr als 100 Millionen: Chelsea muss bei Moises Caicedo nachbessern

Der Premier League dürfte im Fall Moises Caicedo der nächste Transfer bevorstehen, der in diesem Sommer die 100-Millionen-Schallmauer durchbrechen wird. Der FC Chelsea blitzte mit seinem bereits vierten Angebot ab.

Der FC Chelsea ist bei Moises Caicedo offenbar mit dem nächsten Transferversuch gescheitert. Laut The Athletic legten die Blues an diesem Donnerstag noch mal nach und boten, Bonuszahlungen inbegriffen, etwa 93 Millionen Euro. Die Offerte sei aber postwendend per E-Mail abgelehnt worden.

Chelsea gibt schon viertes Angebot für Moises Caicedo ab

Es ist bereits die vierte Offerte, die Chelsea für Caicedo bei dessen Klub Brighton & Hove Albion eingereicht hat. Der 21-Jährige befindet sich aktuell auf Sommertournee durch die USA und ist sich darüber im Klaren, dass er unbedingt für Chelsea spielen möchte.

Es ist also davon auszugehen, dass es früher oder später zu einer Einigung kommen wird. Die Rede ist allerdings von einer Ablöse von etwa 117 Millionen Euro, die Brighton für Caicedo mindestens anstrebt.

Moises Caicedo wird für Chelsea mindestens so teuer wie Declan Rice

Brighton lässt hierbei die Bewertung des über 116 Millionen Euro teuren Wechsels von Declan Rice zum FC Arsenal mit einfließen. Caicedo verlängerte seinen Vertrag erst im März langfristig bis 2027. Der Premier League steht jedenfalls ein neuer Transfer bevor, der in die dreistellige Millionenhöhe gehen wird.

Verwendete Quellen

The Athletic