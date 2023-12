"Mein Gott, hatten wir Glück": Klopp mit Seitenhieb gegen zwei Chelsea-Stars

Jürgen Klopp konnte sich bei der Eröffnung der neu aufgebauten Tribüne der Anfield Road einen Seitenhieb gegen zwei Chelsea-Stars nicht verkneifen. "Es sind da ein paar merkwürdige Dinge passiert im Sommer-Transferfenster", leitete er ein: "Aber hier, unter uns, kann ich sagen: Mein Gott hatten wir ein Glück! Wir wussten das in dem Moment noch nicht, es fühlte sich damals noch nicht so an, aber ich bin wirklich froh, dass es am Ende so gekommen ist."

"Jetzt sieht man ja, was passiert ist"

Doch was meint er genau? Die Rede ist von zwei Transfers, die nicht zustande gekommen waren. Zum einen Moises Caicedo, der für 116 Millionen Euro zum FC Chelsea wechselte, und zum anderen Romeo Lavia, für den die Blues 62 Millionen Euro in die Hand nahmen. An beiden Spielern baggerten Klopp und der LFC zuvor hartnäckig.

Bei Caicedo sprach Klopp im Sommer sogar schon von einer Einigung, doch letztlich sagte der Ecuadorianer Liverpool ab und wollte unbedingt nach London wechseln. Ähnlich sah es bei Lavia aus, der bis zuletzt auf ein Angebot der Blues wartete.

Moises Caicedo (l.) im Einsatz für Ecuador - Foto: lev radin / Shutterstock.com

"Wir haben offenkundig erfahren müssen, dass andere zentrale defensive Mittelfeldspieler nicht zu uns kommen wollten – und jetzt sieht man ja, was passiert ist ...", urteilte der Liverpool-Coach nun. Damit meint er die aktuellen Probleme der beiden Mittelfeldspieler. Der Belgier kam bisher aufgrund von mehreren Verletzungen noch keine Minute zum Einsatz.

Klopp mit seinen Neuverpflichtungen sehr zufrieden

Auch Caicedo hinkt seinen starken Leistungen aus seiner Zeit bei Brighton & Hove Albion bislang hinterher. Stattdessen verpflichtete man bei den Reds Alexis Mac Allister (24), Ryan Gravenberch (21) und Dominik Szoboszlai (22), mit denen Klopp sehr zufrieden ist.

Verwendete Quellen

Sportbild.de