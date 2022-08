Premier League Michy Batshuayi: Vom FC Chelsea zurück in die Ligue 1?

Der FC Chelsea hat schon lange keine Verwendung mehr für Michy Batshuayi (28), der in den kommenden Wochen noch abgegeben werden soll. Eine Möglichkeit bietet sich offenbar in der Ligue 1.

Obwohl den FC Chelsea in Romelu Lukaku und Timo Werner gleich zwei Optionen für die zentrale Position im Angriff verlassen haben, soll Michy Batshuayi noch in den kommenden Wochen abgegeben werden.

Batshuayi konnte sich beim FC Chelsea nie nachhaltig festspielen, wurde in den vergangenen Jahren stattdessen an Borussia Dortmund, den FC Valencia, Crystal Palace und in der letzten Saison an Besiktas verliehen.