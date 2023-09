100-Mio-Bankdrücker: Mykhaylo Mudryk sendet eindeutige Botschaft an den FC Chelsea

Nach vier Spieltagen der Premier League-Saison 2023/24 stehen lediglich 66 absolvierte Minuten in der Bilanz des Linksaußen. Mudryk wünscht sich mehr Chancen auf regelmäßige Startelfeinsätze, um seine Klasse nachzuweisen. Darauf lässt ein Like des Ukrainers schließen.

Mudryk darf selten von Beginn an ran

Was ist passiert? Auf dem Instagram-Account @wonderkids wurde gefordert, dass Mykhaylo Mudryk "mehrere Spiele von Beginn an benötigt", wenn dieser seine Ablöse rechtfertigen wolle. "Seit Februar hat er in der Premier League nicht mehr zweimal hintereinander in der Startelf aufgestanden."

Die Forderung findet offenbar Zustimmung bei Mudryk, der 22-Jährige spendierte dem Post ein Like – ebenso wie fast 38.000 andere Accounts.

Ob Pochettino die Forderungen aus den sozialen Netzwerken beim anstehenden Auswärtsspiel der West Londoner beim AFC Bournemouth (Sonntag, 15:00 Uhr) in die Tat umsetzen wird, bleibt abzuwarten.

Vor der jüngsten Länderspielpause erklärte der argentinische Übungsleiter in Richtung Mudryk: "Er ist ein sehr talentierter Spieler und es geht jetzt darum, dass er sich in seinem Körper wohlfühlt und stark ist."

