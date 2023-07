Nach Chelsea-Albtraum: Pierre-Emerick Aubameyang hat sein Lächeln wieder

Aubameyang verlässt den FC Chelsea nach einer unbefriedigenden Saison in Richtung Marseille - Foto: / Getty Images

Nach wettbewerbsübergreifend nur 21 Spielen mit drei Toren verabschiedete sich Aubameyang am 21. Juli 2023 zu Olympique Marseille. Bei den Südfranzosen unterzeichnete der ehemalige Dortmunder einen Vertrag bis 2026. Eine Ablöse wurde nicht fällig.

Der Deutsche wurde allerdings nur wenige Wochen nach dem Saisonstart durch den neuen Vereinseigentümer Todd Boehly entlassen, Aubameyang spielte in der Folge unter Tuchel-Erbe Graham Potter keine große Rolle mehr, wurde im Januar sogar aus dem Champions-League-Kader gestrichen.

Pierre-Emerick Aubameyang wechselte im August 2022 zu seinem ehemaligen Trainer Thomas Tuchel. Der Deutsche war einst bei Borussia Dortmund Vorgesetzter des Stürmers, knapp fünf Jahre später hörte Auba auf den Lockruf Tuchels, wechselte vom FC Barcelona an die Stamford Bridge an.

Dass das Kapitel Chelsea für Aubameyang von Beginn an unter keinem guten Stern stand, analysiert jetzt Aubas Vater. "Sein Kiefer wurde von Einbrechern in seinem Haus in Barcelona gebrochen, als er versuchte, seine Frau und seine Kinder zu beschützen", blickt Pierre-Francois gegenüber der L'Equipe zurück auf den vergangenen August.

Aubameyang musste aufgrund seines gebrochenen Kiefers mit einer Maske auflaufen. "Es konnte eigentlich nur ein Albtraumjahr werden", so Papa Aubameyang. "Jetzt ist es vorbei. Er hat sein Lächeln wieder." Der Wechsel nach Marseille sei für seinen Sohn "eine große Erleichterung".

