Nach Debüt-Tor für Mykhaylo Mudryk: Chelsea-Profi droht Rückschlag

Nach 23 torlosen Spielen seit seiner Ankunft in London ist bei Mykhaylo Mudryk am Montagabend der Knoten geplatzt und er hat seinen ersten Treffer erzielt. Nun droht der Offensivspieler allerdings auszufallen.

Lange stand Mykhaylo Mudryk vom FC Chelsea in der Öffentlichkeit in der Kritik. Seit seinem 70 Millionen Euro teuren Wechsel im Januar von Schachtar Donezk konnte der Offensivspieler selten überzeugen und sein Name stand noch nie auf der Torjägertafel.

Das änderte sich allerdings am Montagabend im London-Derby gegen den FC Fulham, nachdem der 22-Jährige eine Flanke von Levi Colwill runterpflückte und an Bernd Leno vorbei einschoss. Die abfallende Last war ihm beim folgenden Jubel anzusehen – doch sie dürfte nicht lange angehalten haben.

Mudryk droht mit Verletzung auszufallen

Mudryk musste bereits in der Halbzeit für Ian Maatsen ausgewechselt werden. Grund dafür war wohl eine Verletzung, die ihn nun zu einem Ausfall zwingen könnte. Das wäre ein schwerer Schlag für den Ukrainer, nachdem bei ihm offenbar endlich der Knoten geplatzt zu sein scheint. Ob und wie lange er ausfallen wird, haben die Blues bisher nicht kommuniziert.