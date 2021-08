Chelsea : Nach Derby-Sieg: Kai Havertz spendet Schuhe für Flutopfer

Kai Havertz ist ein Vorbild für viele junge Fußballer in diesem Land. Der gebürtige Aachener wechselte im letzten Jahr für geschätzte 80 Millionen Euro zum FC Chelsea und gilt als große Hoffnung für den deutschen Fußball. Seiner Vorbildfunktion wird der 22-Jährige nun auch mit einer besonderen Aktion gerecht.

"In der Nähe meines Heimatortes in Deutschland gab es viele Überschwemmungen", sagte der Angreifer auf der Vereinswebsite.

Vor dem Spiel beim FC Arsenal gab Havertz bekannt, dass er die Schuhe, die er in der Partie tragen wird, zusammen mit weiteren Paaren versteigern wird, um die Flutopfer in Nordrhein-Westfalen finanziell zu unterstützen.

Vorab griff Havertz seiner Heimatregion schon unter die Arme. "Ich habe etwas Geld gespendet und hoffe, dass noch viel mehr Menschen in England und Deutschland denen helfen können, die es so dringend brauchen."

Die Flutkatastrophe im Juli dieses Jahres machte viele Einwohner in NRW obdachlos und richtete Schäden in Milliardenhöhe. In mehreren Orten hatten die Bewohner über mehrere Wochen hinweg keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.