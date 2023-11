Nach Evertons Punktabzug: Abstiegssorgen bei Manchester City und Chelsea

Die Premier League hat vor wenigen Tagen ein dickes Ausrufezeichen gesetzt, als sie dem FC Everton wegen des Verstoßes gegen das Financial Fairplay (FFP) zehn Punkte abzog. Jetzt fürchten sie bei Manchester City und dem FC Chelsea ein noch schlimmeres Urteil.

Seit Beginn des Jahres ermittelt die Premier League schließlich in einem viel größeren Rahmen gegen Manchester City. Den Skyblues werden insgesamt 115 Verstöße gegen das FFP vorgeworfen. Zwischen 2009 und 2018 sollen die Verantwortlichen unter anderem bei Sponsoren-Einnahmen geflunkert haben.

Beim FC Chelsea läuft indes ein ähnliches Verfahren, weil Ungereimtheiten in Bezug auf diverse Transfers aufgedeckt wurden, die Vorbesitzer Roman Abramowitsch (57) in der jüngeren Vergangenheit tätigte.

Laut Star-Anwalt Stefan Borson droht den beiden Top-Klubs bei einer Verurteilung der Super-GAU. "Zehn Punkte für Everton fühlen sich angesichts eines klaren Verstoßes gegen das Financial Fairplay hart an. Aber es unterstreicht, dass die Sanktionen gegen City und nun auch gegen Chelsea potenziell zum Abstieg führen werden", wird Borson von der Boulevardzeitung The Sun zitiert.