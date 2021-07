Chelsea : Nach Ramos-Aus: Thiago Silva traut Eder Militao Chef-Rolle bei Real Madrid zu

Sergio Ramos ist Geschichte bei Real Madrid. Nach 16 Jahren verlässt er die Königlichen. Das entstehende Loch in der Hintermannschaft kann Eder Militao (23) schließen. Das glaubt zumindest dessen Nationalmannschaftskollege Thiago Silva.

"Ich glaube, dass er im Zuge des Abgangs von Sergio Ramos eine der Säulen von Real Madrid sein wird", sagte Thiago Silva auf einer Pressekonferenz der brasilianischen Nationalmannschaft.

Thiago Silva muss es wissen. Der Altmeister ist Abwehrkollege von Eder in der Selecao. Zudem trafen die beiden Landsleute im Halbfinale der vergangenen Champions-League-Saison aufeinander, als Ramos verletzt fehlte und Eder ihn ersetzte.

"Ich habe ihm nach dem Spiel gesagt, dass er so weiterspielen soll und dass er eine großartige Saison hinlegt", enthüllt Thiago Silva Lob an den 13 Jahre jüngeren Innenverteidiger. "Wenn er so weitermacht, werden wir noch lange zusammen für die Nationalmannschaft spielen."