Chelsea : Nach über zehn Jahren: Lukaku mit erstem Tor an der Stamford Bridge überhaupt

Von Romelu Lukaku sind es seine Anhänger normalerweise gewohnt, dass er an jedem Spielort beliebig häufig einnetzt. Ausgerechnet im Heimstadion seines aktuellen Arbeitgebers gelang ihm in über zehn Jahren kein einziger Treffer. Dies änderte sich am gestrigen Samstag.