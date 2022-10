Thomas Tuchel kann sich Job bei den Three Lions vorstellen

Den Rauswurf beim FC Chelsea hat Thomas Tuchel (49) nach gut einem Monat verdaut. Nun gilt es nach vorne zu blicken und neue Engagements in Betracht zu ziehen. Da der gebürtige Schwabe auf eine sehr erfolgreiche Zeit auf der Insel zurückblickt, kann er sich anscheinend sogar den Posten als englischer Nationalcoach vorstellen.

In den vergangenen Monaten zeichnete sich jedoch ein Negativtrend ab. Viele Fans erwarten ein Debakel bei der kommenden WM und fordern deshalb die Absetzung Southgates. Potenzielle Erben stehen zur Genüge in den Startlöchern.

Sollte der schwankende Vize-Europameister nach der WM in Katar ohne Trainer dastehen, wäre Tuchel laut BILD bereit, diesen Job zu übernehmen. Der Taktik-Experte wird seit Wochen als möglicher Nachfolger von Gareth Southgate (52) gehandelt, der mit den Three Lions seit sechs Partien sieglos ist.

Thomas Tuchel genießt in England beispielsweise spätestens seit dem Champions-League-Triumph mit Chelsea 2021 großes Ansehen. Der frühere BVB-Trainer will zeitnah wieder in Lohn und Brot stehen.

Als Favorit auf Southgates Nachfolge bei den Three Lions galt lange Zeit ausgerechnet Tuchels Ablösung beim FC Chelsea, Graham Potter (47). Dessen Anstellung bei den Blues könnte seinem Vorgänger nun unverhofft in die Karten spielen.