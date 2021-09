Chelsea : Neuer Vertrag für Andreas Christensen – die Einzelheiten

Somit soll der FC Chelsea sein Angebot noch mal richtig nachgebessert haben – die Parteien sollen sich entsprechend auf eine jährliche Entlohnung von etwas mehr als sieben Millionen Euro verständigt haben. Ein frappierender Unterschied zum ersten Angebot.

Tuchel gilt als großer Christensen-Fan, was er vor Kurzem auch öffentlich kundtat. "Andreas war von Anfang an sehr stark, er kann auf allen drei Positionen in der Abwehr spielen und er spielt mit viel Selbstvertrauen", schwärmte der Chelsea-Coach. "Wir verlassen uns voll und ganz auf ihn und er macht seine Sache bisher sehr, sehr gut und es ist unser aller Ziel, dass er so weitermacht."