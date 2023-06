N'Golo Kante erhält 200-Millionen-Angebot von Benzema-Klub

N'Golo Kante (r.) könnte demnächst an der Seite von Karim Benzema in Saudi-Arabien auflaufen - Foto: / Getty Images

N'Golo Kantes Arbeitspapier an der Stamford Bridge läuft in drei Wochen aus. Der französische Weltmeister von 2018 hat seine zwischenzeitlichen Abschiedsgedanken dem Vernehmen nach verworfen und strebt eine Verlängerung in London an.

Interessierten Vereinen wie dem FC Barcelona soll der defensive Mittelfeldstratege eine Absage erteilt haben, mit Chelsea sollen die Gespräche weit fortgeschritten sein. Die Verhandlungen könnten im Endspurt aber noch scheitern.

Der Grund: N'Golo Kante hat ein unmoralisches Angebot aus Saudi-Arabien vorliegen. Nach Informationen des italienischen Transferexperten Fabrizio Romano buhlt Saudi-Meister Al Ittihad um den 32-Jährigen.