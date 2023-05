Pochettino fällt Entscheidung: Joao Felix hat keine Chelsea-Zukunft

Joao Felix wurde im Januar gegen 12 Millionen Euro Gebühr von den Colchoneros an die Londoner verliehen, das Leihgeschäft endet am 30. Juni 2023. Eine Kaufoption war nicht Teil der Vereinbarung.

Stattdessen sieht sich Joao Felix in einer offensiver agierenden Mannschaft wie Chelsea. In der Vorwoche schwärmte er noch von den Blues. "Ich würde gerne hier bleiben", so Joao Felix. Er habe die Zeit in London "geliebt." Doch jetzt steht fest: Chelsea plant ohne den Offensivakteur.

Atletico Madrid liegen keine Offerten vor

Wie geht es mit Joao Felix weiter? Atletico ist verkaufsbereit, aktuell liegen den Colchoneros nach Informationen der Marca aber keine Angebote vor. "Wir haben noch nichts geplant, Joao ist jetzt ein Atletico-Spieler", betont Enrique Cerezo.