Chelsea : Probleme mit Mourinho? Jetzt spricht Antonio Conte

Immer wieder wird Antonio Conte (51) und Jose Mourinho (58) ein schwieriges Verhältnis nachgesagt. Der Inter-Trainer dementiert jedoch Probleme mit The Special One.

"Natürlich gibt es großen Respekt zwischen uns", beteuert der Meistermacher von Inter Mailand laut FOOTBALL ITALIA. Dass Mourinho in der neuen Saison in die Serie A zurückkehrt, seien "großartige Neuigkeiten für alle", so Conte.

Mourinho hatte Inter Mailand 2010 zum Triple geführt und sich in Richtung Real Madrid verabschiedet. Elf Jahre später übernimmt der Portugiese zur neuen Spielzeit wieder einen Job in Italien. Der Starcoach unterschrieb bis 2024 beim AS Rom.

Conte, der Inter am vergangenen Wochenende zum ersten Titel seit Mourinhos Abschied führte, begrüßt seinen Trainerkollegen in der Liga. "Ich wünsche ihm alles Gute, außer wenn er gegen Inter spielt", so der 51-Jährige.