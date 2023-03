Raheem Sterling: Gerücht um Wechsel zum FC Arsenal – Berater bringt Licht ins Dunkel

Raheem Sterling strebt im Sommer keinen nochmaligen Wechsel an und spielt nicht mit dem Gedanken, den FC Chelsea zu verlassen, schon gar nicht in Richtung des Stadtrivalen FC Arsenal.

In der Premier League hat Sterling bisher aber nur die Hälfte der Spiele in der Startelf gestanden, was unweigerlich Zweifel an seiner Zukunft hervorriefen. Zumal Chelseas Kaufrausch im Januar die offensiven Optionen erweiterte.