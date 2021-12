Blues besiegen Leeds : Rangelei nach Chelsea-Sieg: Thomas Tuchel und Marcelo Bielsa relativieren

Der FC Chelsea errang am Samstagabend einen 3:2-Heimerfolg gegen Leeds United. Der Last-Minute-Sieg erregte die Gemüter beider Seiten bis nach dem Schlusspfiff. Die daraus resultierende Rudelbildung bewerteten die beiden Coaches im Anschluss allerdings nicht so streng.

Leeds United kam in der 83. Minute zu einem verdienten 2:2-Ausgleich durch Joe Gelhardt und bis kurz vor Schluss sah es nach einer gerechten Punkteteilung aus. In der 94. Minute verwandelte Jorginho jedoch seinen zweiten Elfmeter des Abends, es war der Dritte im gesamten Spiel, und holte letztlich doch noch den Dreier für seine Mannschaft.

Chelseas Thomas Tuchel konnte den Ärger des unterlegenen Teams gut nachvollziehen. "Ich kann die Frustration verstehen, denn wir alle waren schon in einer solchen Situation, in der man glaubt, einen Punkt zu haben oder ausgeglichen zu haben und dann entwischte es einem noch einmal und man wird wütend und frustriert."

Gästecoach Marcelo Bielsa zeigte nach den sich überschlagen Ereignissen in der Schlussphase genauso viel Verständnis für die Konfrontation wie Kollege Tuchel. "In einem Spiel, in dem die Emotionen so hochkochen, gibt es entfesselte Leidenschaften." In Zukunft verzichtet der Argentinier aber gerne auf solche Szenen. "Wir hoffen nicht, dass diese Dinge passieren."