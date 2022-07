Serge Gnabry als Raphinha-Alternative Wildert Chelsea-Coach Thomas Tuchel beim FC Bayern?

Hakim Ziyech will Chelsea verlassen. Den marokkanischen Nationalspieler zieht es in die Serie A. Verhandlungen mit dem frischgebackenen Meister AC Mailand über eine Zusammenarbeit laufen.

Nach Informationen der Zeitung The Telegraph zeigt Chelsea nun Interesse an Serge Gnabry. Der deutsche Nationalspieler verhandelt mit dem FC Bayern bekanntlich über eine Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags. Bisher erfolglos. Sportvorstand Hasan Salihamidzic erklärte jüngst, dass man in Kürze neue Gespräche mit dem Angreifer aufnehmen wolle.