Premier League Romelu Lukaku: Beim FC Chelsea "so viele Dinge falsch gelaufen"

In einem Interview spricht Romelu Lukaku keinesfalls unangebracht über den FC Chelsea, macht aber deutlich, dass er unter anderen Vorzeichen an die Stamford Bridge zurückgekehrt war.

Mit seiner Rückkehr zum FC Chelsea wollte es Romelu Lukaku allen beweisen. Der Versuch ging aber bekanntermaßen nach hinten los. Im Gespräch mit DAZN blickt er auf sein einjähriges Intermezzo im Westen Londons zurück.

"Es sind so viele Dinge falsch gelaufen. Ich glaube, als ich Inter verließ, wollte ich mich an Chelsea rächen, denn als ich jung war, war das elf Jahre lang mein Verein", so Lukaku. "Ich hatte die Möglichkeit, dorthin zurückzukehren und dachte, ich würde ein Held sein, aber das war nicht der Fall."