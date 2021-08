Chelsea : Romelu Lukaku erläutert Chelsea-Wechsel und enthüllt Havertz-Ratschlag

Der FC Chelsea wollte in diesem Sommer unbedingt einen echten Mittelstürmer verpflichten. Mit Romelu Lukaku haben die Blues einen der aktuell besten Spieler dieser Position gesichert. Der Belgier freut sich riesig über seine Rückkehr an die Themse.

Für Lukaku ist es bereits der zweite Anlauf bei Chelsea. Von 2011 bis 2013 versuchte er sein Glück an der Stamford Bridge, wurde allerdings verliehen und zog nach zwei Jahren weiter zum FC Everton, wo seine glorreichen Jahre begannen. Über Manchester United und Inter Mailand führte ihn sein Weg nun wieder zu den Blues.

"Es fühlt sich gut an, wieder zurück zu sein" erklärte Lukaku auf der vereinseigenen Website. "Vielleicht war es bestimmt, dass das passiert. Das kam genau zur rechten Zeit. Der Klub will weiter gewinnen – so wie meine Karriere läuft, war das die Chance meines Lebens."

Er habe die Zeit bei anderen Klubs genutzt, um sich weiterzuentwickeln. "Ich fühle mich kompletter. Ich habe versucht, alle Facetten zu beherrschen, die ein Stürmer braucht und möchte weiterhin kleine Details verbessern und auch meine Stärken weiter ausbauen."