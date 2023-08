Wiedervereinigung mit Mourinho: Romelu Lukaku vor Wechsel zur Roma

Romelu Lukaku war zuletzt für Inter Mailand am Ball - Foto: sbonsi / Shutterstock.com

Nachdem der Wechsel zu Juventus Turin geplatzt ist, sucht der FC Chelsea nach einem neuen Abnehmer für Romelu Lukaku (30). Die AS Roma zeigt Interesse am erfahrenen Stürmer. Coach Jose Mourinho (60) vermeidet ein öffentliches Bekenntnis. Noch.

Am Freitag wurde Mourinho von den Reportern gefragt, ob Lukakus Spur tatsächlich nach Rom führt. "Es fällt mir schwer, über Azmoun zu sprechen, geschweige denn über Lukaku, der immer noch Chelsea-Spieler ist", entgegnete The Special One, der Lukaku bereits bei Chelsea und Manchester United trainiert hatte, daraufhin.

Die Blues wollen Lukaku allerdings schnellstens loswerden, weil für den Belgier kein Platz im Kader vorgesehen ist. Im Vorjahr war der Angreifer bereits an Inter Mailand ausgeliehen. Dort fand er jedoch nicht ganz zu alter Stärke zurück, weshalb die Nerazzurri von einem Kauf absahen - auch, weil Lukakus Vertreter zeitgleich mit Erzrivale Juve verhandelten.

AS Roma macht bei Romelu Lukaku ernst

Bei den Römern sind sie hingegen weiterhin von Lukakus Qualitäten überzeugt. Die Engländer pochten bisher auf einen Verkauf ihres Mittelstürmers, könnten sich nun aber doch mit einer weiteren Leihe zufriedengeben. Lukaku ist noch bis Juni 2026 an Chelsea gebunden.