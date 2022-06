Gehalt und Leihgebühr Romelu Lukaku is back! Das sind die Zahlen zum Deal mit Inter Mailand

Nach einer einjährigen Trennung kommen Romelu Lukaku und Inter Mailand in Kürze wieder zusammen. Die Nerazzurri haben sich mit Chelsea auf ein Leihgeschäft geeinigt. Hier sind die Zahlen zum Deal.

Romelu Lukaku verabschiedete sich im Sommer 2021 nach zwei erfolgreichen Jahren bei Inter gegen die Zahlung einer Ablöse von 113 Millionen Euro in Richtung London. Bei Chelsea habe er noch etwas gutzumachen, erinnerte der Mittelstürmer an seine durchwachsene erste Station an der Stamford Bridge.

Der bullige Angreifer ließ seiner Ankündigung allerdings nur mäßige Taten folgen. Nach nur acht Premier League-Toren (in 26 Spielen) wechselt der 29-Jährige auf Leihbasis zurück zu Inter Mailand. Chelsea kassiert eine Leihgebühr von acht Millionen Euro, die erfolgsabhängig um vier Millionen steigen kann.

Eine Kaufoption konnte sich Inter nach Informationen des Transferexperten Fabrizio Romano nicht sichern. Auch eine obligatorische Kaufpflicht beim Erreichen individueller Ziele sei nicht vereinbart worden.