Romelu Lukaku muss für Rückkehr zu Inter Mailand großes Opfer bringen

Der FC Chelsea und Romelu Lukaku – kann das noch funktionieren? Inter Mailand hofft nicht und arbeitet an der spektakulären Rückkehr, die vor allem mit den Gehaltsvorstellungen des Starstürmers steht und fällt.

Vor einigen Wochen war bereits davon die Rede, dass Lukaku in Nachrichten, Telefonaten und Gesprächen, die auch mit Verantwortlichen der Nerazzurri geführt worden sind, seinen Rückkehrwillen deutlich gemacht haben soll.

Chelsea-Trainer Thomas Tuchel hatte zuletzt geäußert, dass Lukaku "abwarten, geduldig sein und hart arbeiten" müsse sowie "die Mannschaft in den Vordergrund stellen, bereit sein, der Mannschaft zu helfen".

Lukaku hat in diesem Jahr in der Premier League noch keinen einzigen Treffer erzielt. Seine Startelfquote von unter 50 Prozent lässt erahnen, wie groß die Enttäuschung an der Stamford Bridge über das bisherige Missverständnis ist.