Chelsea : Romelu Lukaku soll sich von Chelsea-Kollegen verabschiedet haben

Lukaku war im Sommer vorhergehenden Jahres für über 100 Millionen Euro aus Mailand nach London gekommen, findet sich dort aber noch nicht wirklich zurecht. Den extrem hohen Ansprüchen an seine Person ist der 28-Jährige bisher wenn überhaupt nur in Ansätzen gerecht geworden.

In der Premier League stehen für den Nationalspieler erst fünf Tore in 19 Partien zu Buche. In den letzten vier Spielen bot Thomas Tuchel seinen Ausnahmekönner kein einziges Mal von Beginn an auf.