Chelsea : Romelu Lukaku stellt Negativrekord auf - Tuchel weiß nicht, was er sagen soll

Beim 1:0-Sieg im London-Derby machte es der FC Chelsea bei Crystal Palace unnötig spannend. Die Blues hatten etliche Möglichkeiten, belohnten sich jedoch nicht. Ein Spieler, der in der Offensive aber völlig unsichtbar blieb, war Romelu Lukaku. Die Zahlen belegen seinen glanzlosen Auftritt.

Der Belgier stand in der Startelf und spielte die komplette Partie durch. Auf dem Paper könnte man dennoch meinen, dass Lukaku erst kurz vor Spielende eingewechselt wurde. Der Datenanbieter "Opta", der seit 2003 die Daten aus der Premier League auswertet, verzeichnete im Match gegen Crystal Palace nur sieben (!) Ballkontakte, ein Negativrekord.

Im zweiten Durchgang verbuchte Lukaku in seiner einzig nennenswerten Aktion drei davon, was versinnbildlicht, wie wenig Zugriff er in den anderen 89 Minuten zum Geschehen hatte.