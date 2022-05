Premier League Romelu Lukaku: Tuchel hofft auf Durchbruch nach Doppelschlag

An den Fähigkeiten seines Mittelstürmers hat Thomas Tuchel gewiss keinerlei Zweifel. "Er schießt Tore, seit er sechs Jahre alt ist", wird der Trainer des FC Chelsea von der Sun zitiert. "Es ist in seinem Körper und das sage ich ihm die ganze Zeit: 'Vertraue deinem Körper, vertraue deinem Gehirn, vertraue deinen Instinkten.'"

Lukaku zählt seit Jahren zu den besten Stürmern Europas, woran ihn sein Coach scheinbar regelmäßig erinnert. "Aber er braucht einen Funken und hoffentlich war es das und er kann weitermachen", nahm Tuchel Bezug auf Lukakus Doppelpack gegen die Wolves.

Der frühere Dortmunder verschonte seinen Angreifer in den zurückliegenden Wochen nicht gerade mit Kritik. Jetzt zeigt er jedoch Verständnis für die Situation Lukakus, dem es so ergeht, wie den meisten Stürmern hin und wieder in ihrer Karriere.