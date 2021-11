Kante und Chilwell verletzt : Schützenfest gegen Juve: Verletzungen trüben die Freude von Thomas Tuchel

Der FC Chelsea hat sich für die Hinspiel-Niederlage in Turin revanchiert und Juventus Turin am fünften Spieltag der Champions League mit 4:0 aus dem Stadion geschossen. Thomas Tuchel war beeindruckt von der Vorstellung seiner Mannschaft. Dennoch wurde die Freude getrübt.

"Wir waren giftiger als in Turin, wir sind mehr Risiken eingegangen, das hat uns in Turin gefehlt", sagte der deutsche Übungsleiter nach dem Sieg an der Stamford Bridge an den Mikrofonen von BT Sport. Nur mit Ballbesitz könne man Juve nicht weh tun, man müsse mit Power und Läufen hinter die Abwehrkette agieren: "Wir waren sehr gut und haben schöne Tore geschossen."

In Italien hatte Chelsea mit 0:1 verloren. Nun gewannen die Blues dank der Tore von Trevoh Chalobah, Reece James, Callum Hudson-Odoi und Timo Werner mit 4:0 und holten sich damit die Tabellenführung in der Gruppe H.

Chelsea mit besten Karten im Kampf um Gruppensieg

Chelsea und Juve haben jeweils zwölf Punkte auf dem Konto, dank des gewonnenen direkten Vergleichs haben die Londoner aber die besten Karten im Kampf um den Gruppensieg. Am letzten Spieltag gastiert der FC Chelsea bei Zenit Sankt Petersburg, Juventus tritt gegen den Tabellenletzten Malmö an.

Bevor es am 8. Dezember in der Königsklasse weitergeht, steht für Tabellenführer Chelsea aber zunächst das Top-Spiel in der Premier League gegen Manchester United an. Am Sonntag (17:30 Uhr) empfängt die Mannschaft von Tuchel den Rekordmeister.