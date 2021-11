Chelsea : So denkt Saul Niguez über eine vorzeitige Rückkehr zu Atletico Madrid

Infolge seines desolaten Debüts, das Saul Niguez für den FC Chelsea Mitte September im Heimspiel gegen Aston Villa gegeben hatte, kam der ambitionierte Spanier in der Premier League nur noch zu einem zweiminütigen Kurzeinsatz. Ansonsten verzichtete Teammanager Thomas Tuchel komplett auf Sauls Dienste.

Der 26-Jährige will laut dem Telegraph die Länderspielpause nutzen, um sich wieder in den Fokus zu spielen. Das Szenario eines Leihabbruchs sei kein Thema. Eine Nominierung in das Aufgebot der spanischen Nationalmannschaft war aufgrund seiner fehlenden Spielzeiten gar kein Thema.