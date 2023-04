Statt Julian Nagelsmann: FC Chelsea mit überraschender Lösung bis Saisonende?

Julian Nagelsmann ist verschiedenen Medienberichten zufolge der Favorit auf den vakanten Trainerposten beim FC Chelsea. Nun schwappt von der Insel rüber, dass die Blues auf eine Übergangslösung setzen könnten, die so nicht viele auf dem Schirm hatten.

Nicht mal zwei Wochen nach seiner Entlassung beim FC Bayern könnte Julian Nagelsmann einen neuen Job übernehmen. Der 35-Jährige gilt als Topfavorit auf den zu besetzenden Trainerposten beim FC Chelsea, der sich zuvor von Graham Potter getrennt hatte.

Laut dem Branchenkenner Fabrizio Romano werden die Gespräche zwischen Chelsea und Nagelsmann an diesem Mittwoch fortgesetzt und intensiviert. In den vergangenen Tagen hieß es, dass Nagelsmann bereit sei, Chelsea per sofort zu übernehmen.

Sollte sich der vor Kurzem geschasste Bayern-Trainer aber dagegen entscheiden und doch erst zur neuen Saison anheuern wollen, soll eine Vereinslegende parat stehen. Laut der Sun zieht es Chelsea in Erwägung, Frank Lampard bis Ende der laufenden Spielzeit zu engagieren.