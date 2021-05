Chelsea : Tammy Abraham heizt Gerüchte um Rückkehr zu Aston Villa an

Tammy Abraham dürfte am Sonntagabend mit feuchten Augen vor dem TV-Gerät gesessen haben. Als sein FC Chelsea, in dessen Kader er für das Gastspiel bei Aston Villa nicht nominiert wurde, sein abschließendes Ligaspiel bestritt, skandierten die Fans der Villans Abrahams Namen.

Auf Twitter lud Abraham ein Video von der Fanaktion hoch und schrieb dazu: "Aston Villa Fans, ich schätze euch sehr! Danke & alles Gute für die Zukunft." In Birmingham haben sie nicht vergessen, dass Abraham ihren Klub mit 26 Toren vor zwei Jahren in die Premier League schoss.

Indes zeichnet sich ab, dass Abraham Chelsea in diesem Sommer verlassen wird. Seitdem Thomas Tuchel das Steuerrad an der Stamford Bride in seinen Händen hält, kommt Abraham wenn überhaupt nur noch sporadisch zum Einsatz.