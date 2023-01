Thiago Silva (38) soll Vertrag bei Chelsea verlängern

Der Südamerikaner war unter Thomas Tuchel eine feste Größe, auch unter Neu-Trainer Graham Potter (47) ist er in der Innenverteidigung gesetzt. Seit zehn Premier-League-Spieltagen steht Silva stets in der Startelf. Nur einmal wurde er ausgewechselt.

Wie die englische Tageszeitung Daily Express berichtet, strebt Chelsea mit dem 38-Jährigen eine Verlängerung um ein weiteres Jahr an. Sein aktueller Vertrag läuft am Saisonende aus.

Thiago Silva wird im kommenden September 39. An ein Karriereende denkt er noch nicht. " Ich spreche oft mit Ibrahimovic, in letzter Zeit öfter, weil Chelsea und Milan in der Champions League aufeinandertreffen. Mein Ziel ist, es so wie er zu machen und bis 40 zu spielen", erklärte Silva kurz nach seinem 38. Geburtstag.

