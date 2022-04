Chelsea : Thiago Silva erfuhr nach Finalpleite gegen Bayern von seinem Glück

Thiago Silva (37) musste sich im Sommer 2020 mit Paris Saint-Germain im Endspiel der Champions League dem FC Bayern geschlagen geben. In der Stunde der bitteren Niederlage erhellte ein Anruf das Gemüt des Brasilianers.

Wie Thiago Silva im Interview mit den Vereinsmedien seines Arbeitgebers FC Chelsea verrät, erfuhr er nach dem 0:1 gegen Bayern München von seinem bevorstehenden Wechsel nach London.

"Der genaue Moment, in dem ich die Nachricht hörte, war im PSG-Bus auf dem Rückweg nach Paris nach dem Champions-League-Finale, das wir verloren hatten. Genau in diesem Moment der Traurigkeit gab es dann einen Moment der großen Freude", so der Innenverteidiger.

